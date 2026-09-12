Pecoraro Scanio: tutelare il 30% delle aree marine entro il 2030

Milano, 12 set. (askanews) - E' stato premiato a Venezia, nell'ambito della Mostra del Cinema, alla 16 edizione del "Sorriso Diverso Venice Award", il video pro Mediterraneo realizzato da Ecodigital e dedicato alla sfida "30x30", l'obiettivo internazionale di arrivare entro il 2030 alla tutela del 30% delle aree marine.

"L'approvazione della legge per l'istituzione dell'Area Marina Protetta di Capri, dopo decenni di attesa, è una vittoria importante ma anche una nuova partenza. Il viaggio verso un Mediterraneo più protetto continua attraverso le aree marine già esistenti e quelle ancora da realizzare", ha sottolineato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital.

Il progetto nasce da una sua idea ed è stato realizzato dai giovani innovatori della rete EcoDigital Alessandro Di Capua e Michele D'Orso. Protagonista del racconto è un delfino, guida di un viaggio attraverso alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio marino italiano.

Dalle acque di Capri a Baia e al Cilento, passando per Maratea, Orosei e le Isole Eolie, fino ai complessi vulcanici sottomarini Palinuro e Marsili e al Golfo di Taranto, il video racconta la sfida della tutela della biodiversità marina attraverso immagini, territori e innovazione.

"Da Venezia parte soprattutto un messaggio rivolto ai giovani: l'Italia, con il suo straordinario patrimonio costiero e marino, può diventare un punto di riferimento nella difesa della biodiversità e nella lotta ai cambiamenti climatici", ha aggiunto Pecoraro Scanio.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell'Osservatorio Giovani dell'Università Federico II di Napoli e del Jonian Dolphin Conservation.