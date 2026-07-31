Pecoraro Scanio: subito piano nazionale per emergenza clima e incendi

Roma, 31 lug. (askanews) - "Incendi, siccità, possibili alluvioni ed eventi meteorologici estremi dimostrano che l'emergenza climatica è già una realtà e che la situazione sta rapidamente peggiorando. Tutti gli indicatori delle principali agenzie internazionali e i dati scientifici confermano che il riscaldamento globale sta accelerando. Il Governo non può restare indifferente".

Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, che ha lanciato un appello: "È indispensabile realizzare immediatamente un piano nazionale per l'emergenza climatica, coordinato con una strategia europea, che affronti con urgenza il contrasto agli incendi boschivi, la gestione della siccità e la prevenzione del rischio idrogeologico. Oggi decine di comuni, dal Piemonte alla Lombardia e in altre aree del Paese, sono già costretti a rifornirsi d'acqua tramite autobotti: un segnale evidente della gravità della crisi".

Per Pecoraro Scanio "il Parlamento deve convocare una sessione straordinaria dedicata all'emergenza climatica per definire e approvare rapidamente gli interventi necessari. Non possiamo continuare a rincorrere le singole emergenze: serve una strategia strutturale che coinvolga agricoltori, operatori economici, amministrazioni locali e sindaci, che sono ogni giorno in prima linea nel fronteggiare gli effetti della crisi climatica".