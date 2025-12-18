Pecoraro Scanio: su agricoltura Von der Leyen cambi rotta o si dimetta

Milano, 18 dic. (askanews) - "Sull'agricoltura Von der Leyen cambi rotta oppure bisogna chiederne le dimissioni. È inaccettabile che l'Unione Europea attacchi l'agricoltura e i diritti dei consumatori europei". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, intervenendo sulle politiche europee in materia agricola e sulle proposte di oggi.

"Da anni - prosegue Pecoraro Scanio - con la campagna No Fake Food ci battiamo per un'agricoltura che tuteli l'ambiente, garantisca i diritti dei consumatori e assicuri agli agricoltori un reddito dignitoso. L'Unione Europea è nata sulla Politica Agricola Comune: smantellare la PAC significa accoltellare lo spirito stesso su cui si fonda l'Europa".

Secondo il Presidente di UniVerde, "è sacrosanto sostenere la protesta degli agricoltori e dire un netto no ad accordi internazionali come il Mercosur, che sacrificano le produzioni europee e la qualità del cibo sull'altare di altri interessi economici".

"È inoltre intollerabile - aggiunge - che si taglino risorse fondamentali per l'agricoltura, il cibo e la sicurezza alimentare per dirottarle verso il riarmo e le guerre. Il cibo, la salute dei cittadini e la tutela del territorio devono essere una priorità assoluta".

"Occorre - conclude Pecoraro Scanio - il ripristino e il potenziamento della PAC, nell'interesse degli agricoltori, dell'ambiente e dei cittadini consumatori. Non possiamo accettare l'importazione di prodotti pieni di glifosato e sostanze pericolose, dannose per la salute. Difendere il cibo genuino significa difendere l'Europa".