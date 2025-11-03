ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Pecoraro Scanio: "Sostegno a Kristen Rosen sindaco di Miami Beach"

Roma, 4 novembre 2025 - "Il 4 novembre si vota per il rinnovo del sindaco di Miami Beach e dopo tanti italiani e meridionali anche sindaco di Napoli sostiene Kristen Rosen Gonzalez, un'ottima candidata, una persona di grande qualità, amica degli italiani e dell'Italia."

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, sottolineando il valore culturale, ambientale e umano della candidata democratica.

"Kristen Rosen Gonzalez - prosegue Pecoraro Scanio - ha sempre mostrato grande attenzione per la nostra cultura, sostenendo anche la campagna per il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO. È inoltre una convinta ambientalista: si sta impegnando concretamente per la tutela delle tartarughe marine e per la salvaguardia dell'ecosistema della grande spiaggia di Miami Beach, dimostrando che anche in un contesto turistico internazionale si può e si deve lavorare per difendere la natura e il mare."

Pecoraro Scanio evidenzia anche l'impegno di Rosen Gonzalez nella tutela del patrimonio storico e architettonico della città e per solidarietà e inclusione.

"Come consigliera comunale si è distinta per aver difeso il distretto Art Déco e il distretto storico di Ocean Drive, simboli dell'identità culturale di Miami Beach. Il suo impegno per coniugare innovazione, sostenibilità e memoria storica rappresenta un modello di amministrazione moderna e consapevole."

Il Presidente della Fondazione UniVerde ha inoltre espresso apprezzamento per il sostegno alla candidatura di Rosen Gonzalez giunto in queste ore anche dall'Italia: "Alla vigilia del voto, è significativo il sostegno che arriva dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha voluto manifestare vicinanza a questa campagna che sto promuovendo personalmente. È importante che anche in un Comune lontano da noi, ma con una forte presenza di cittadini italiani e italoamericani, ci sia una sindaca progressista, innovatrice, intelligente, amica dell'Italia, della natura e della cultura."

Già Virginia Raggi., prima sindaca donna della storia di Roma aveva espresso il suo sostegno.

"Auguri a Kristen Rosen Gonzalez per questa sfida - conclude Pecoraro Scanio - e invito tutti coloro che vivono o hanno amici a Miami Beach a sostenerla con convinzione."

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi