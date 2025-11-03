Pecoraro Scanio: "Sostegno a Kristen Rosen sindaco di Miami Beach"

Roma, 4 novembre 2025 - "Il 4 novembre si vota per il rinnovo del sindaco di Miami Beach e dopo tanti italiani e meridionali anche sindaco di Napoli sostiene Kristen Rosen Gonzalez, un'ottima candidata, una persona di grande qualità, amica degli italiani e dell'Italia."

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, sottolineando il valore culturale, ambientale e umano della candidata democratica.

"Kristen Rosen Gonzalez - prosegue Pecoraro Scanio - ha sempre mostrato grande attenzione per la nostra cultura, sostenendo anche la campagna per il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO. È inoltre una convinta ambientalista: si sta impegnando concretamente per la tutela delle tartarughe marine e per la salvaguardia dell'ecosistema della grande spiaggia di Miami Beach, dimostrando che anche in un contesto turistico internazionale si può e si deve lavorare per difendere la natura e il mare."

Pecoraro Scanio evidenzia anche l'impegno di Rosen Gonzalez nella tutela del patrimonio storico e architettonico della città e per solidarietà e inclusione.

"Come consigliera comunale si è distinta per aver difeso il distretto Art Déco e il distretto storico di Ocean Drive, simboli dell'identità culturale di Miami Beach. Il suo impegno per coniugare innovazione, sostenibilità e memoria storica rappresenta un modello di amministrazione moderna e consapevole."

Il Presidente della Fondazione UniVerde ha inoltre espresso apprezzamento per il sostegno alla candidatura di Rosen Gonzalez giunto in queste ore anche dall'Italia: "Alla vigilia del voto, è significativo il sostegno che arriva dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha voluto manifestare vicinanza a questa campagna che sto promuovendo personalmente. È importante che anche in un Comune lontano da noi, ma con una forte presenza di cittadini italiani e italoamericani, ci sia una sindaca progressista, innovatrice, intelligente, amica dell'Italia, della natura e della cultura."

Già Virginia Raggi., prima sindaca donna della storia di Roma aveva espresso il suo sostegno.

"Auguri a Kristen Rosen Gonzalez per questa sfida - conclude Pecoraro Scanio - e invito tutti coloro che vivono o hanno amici a Miami Beach a sostenerla con convinzione."