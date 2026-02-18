Pecoraro Scanio: ricostruire subito il Teatro Sannazaro di Napoli

Roma, 18 feb. (askanews) - "Il Teatro Sannazaro va ricostruito senza indugi. È importante l'impegno preso dal governo nazionale e dal comune di Napoli, lo slancio della società civile napoletana e non solo. Il Sannazaro è un simbolo del teatro italiano e un presidio culturale di una delle città più importanti del mondo".

Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital, intervenendo sulla necessità di avviare rapidamente la ricostruzione dello storico teatro partenopeo.

"Oggi - ha proseguito - è fondamentale lavorare affinché la ricostruzione avvenga nel più breve tempo possibile, senza perdere un attimo. È giusto che la magistratura svolga pienamente il proprio lavoro di indagine e accertamento delle responsabilità, ma nel frattempo la priorità deve essere restituire alla città uno dei simboli della cultura napoletana e della tradizione teatrale italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo".