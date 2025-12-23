Pecoraro Scanio: Presentato calendario 2026. Sfida: 30% di aree protette

Roma, 23 dicembre 2025 - "Il nuovo calendario dedicato alle aree protette è un messaggio chiaro: l'Italia è un Paese leader in Europa per ricchezza di biodiversità e dobbiamo proteggerla con determinazione, perché è una risorsa strategica per la qualità della vita, per l'economia e per l'identità del nostro Paese".

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell'ambiente e dell'agricoltura

sottolineando l'urgenza di "difendere le aree protette e raggiungere gli obiettivi mondiali e europei del 30% di aree terrestri e marine protette entro il 2030. È un traguardo fondamentale e va sostenuto con atti concreti. È significativo che, all'evento di lancio del calendario, fossero presenti anche illustri rappresentanti del Ministero dell'Ambiente che hanno confermato l'impegno su questo percorso".

"Dobbiamo lavorare per far capire che la biodiversità naturale è decisiva anche per la biodiversità agroalimentare italiana: è da questa ricchezza che nascono i nostri prodotti tradizionali, un patrimonio fatto di migliaia di eccellenze territoriali censite nell'albo dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) che istituii nel luglio 2000. È anche grazie a questa grande diversità bioculturale che abbiamo ottenuto il riconoscimento UNESCO della cucina italiana, valorizzando il legame profondo tra natura, cultura e qualità", prosegue Pecoraro Scanio.

"Questo calendario - insieme alla mostra delle foto vincitrici - è un invito a rilanciare l'Italia come Paese dei record nella tutela della natura e nella qualità del lavoro di istituzioni, volontari e associazioni che ogni giorno difendono il nostro patrimonio ambientale. Ed è anche la prova che, quando la natura è rappresentata bene, con le competenze del nostro Paese, diventa ancora più bella: un calendario realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che unisce qualità editoriale e valore civile".

Alla presentazione del calendario alla Serra di palazzo delle esposizioni son intervenuti oltre al vicecapodigabinetto del Mase anche rappresentanti dei carabinieri forestali, la presidente di Marevivo Rosalba Giugni, il divulgatore del Cnr Valerio Rossi Albertini, l'ambasciatore del Messico , l'incaricato d'affari dell'ambasciata Cinese, lo chef Alessandro Circiello , il direttore di Teleambiente , i giovani startupper di ItaliaPat e della rete Ecodigital e poi rappresentanti di Pat come le fragoline di Nemi , i fagioli di Gradoli e il panettone e aspiranti Pat come il pandolce del ducato di Castro.

Durante l'incontro Brindisi per il successo della cucina italiana Unesco.