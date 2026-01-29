Pecoraro Scanio: passo storico l'area marina protetta di Capri

Roma, 29 gen. (askanews) - "Sono decenni che attendiamo l'istituzione dell'Area Marina Protetta di Capri. Il voto unanime del Senato rappresenta finalmente un passo avanti decisivo verso la realizzazione di una riserva marina fondamentale, prevista da tempo ma rimasta finora bloccata". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'ambiente,e presidente della Fondazione UniVerde commentando il via libera del Senato della Repubblica all'istituzione dell'Area Marina Protetta di Capri.

"Per troppo tempo l'area di Capri è rimasta incardinata in una norma che la legava a Punta Campanella, rendendone di fatto impossibile l'attuazione. Negli ultimi anni abbiamo rilanciato, anche insieme all'attuale Ministro Gilberto Pichetto Fratin, e a Marevivo la necessità di sbloccare finalmente questa situazione. Oggi va riconosciuto il merito ai parlamentari e ai presentatori che, all'unanimità, hanno votato a favore di questa scelta di civiltà. Mi auguro ora che la Camera dei Deputati completi rapidamente l'iter, consentendo di realizzare concretamente l'Area Marina Protetta di una delle isole più famose e preziose del mondo".

Pecoraro Scanio ricorda inoltre l'impegno storico dell'Italia sul fronte della tutela del mare: "Da Ministro dell'Ambiente ho contribuito alla nascita dell'Area Marina Protetta del Regno di Nettuno, tra Ischia, Procida e Monte di Procida, così come delle aree marine protette del Cilento, a Santa Maria di Castellabate e Camerota, e di altre nel Nord Italia. Oggi la priorità è accelerare: dobbiamo aumentare le aree marine protette, sbloccare il Conero, realizzare finalmente l'Area Marina Protetta di Isola Bella, che paradossalmente ancora non esiste, e tutelare tante altre straordinarie porzioni del nostro mare".

"L'Italia deve raggiungere entro il 2030 l'obiettivo del 30% di aree protette, come previsto dagli impegni internazionali. Anche quest'anno rilanceremo questo messaggio attraverso il concorso fotografico Obiettivo Terra, valorizzando l'importanza strategica delle aree marine protette italiane. Questo passo avanti verso l'Area Marina Protetta di Capri è una buona notizia per l'ambiente, per il Paese e per il Parlamento, che dimostra di saper lavorare unito quando si tratta di difendere la bellezza e il futuro dei nostri mari" conclude l'ex ministro.