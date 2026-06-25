ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Pecoraro Scanio: "Minibus Ecodigital accolto in Campidoglio"

Milano, 25 giu. (askanews) - "La mobilità elettrica rappresenta una scelta indispensabile, soprattutto nelle grandi città come Roma, dove il traffico e l'inquinamento atmosferico, con livelli di polveri sottili spesso elevati, impongono interventi concreti e innovativi". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete Ecodigital, intervenendo alla presentazione in Campidoglio di un innovativo veicolo elettrico modulare di tecnologia italiana.

"L'iniziativa - ha sottolineato Pecoraro Scanio - dimostra come il nostro Paese sia in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Questo veicolo, già protagonista a livello internazionale, rappresenta un esempio concreto di innovazione italiana capace di coniugare sostenibilità, efficienza e digitalizzazione".

Alla presentazione hanno preso parte la Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e l'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, con l'obiettivo di rilanciare nella Capitale un modello di mobilità urbana più intelligente e sostenibile.

"Uno degli aspetti più innovativi di questa tecnologia è la modularità: il numero dei moduli può adattarsi alla domanda di trasporto, evitando sprechi di spazio ed energia. Se i passeggeri sono pochi si utilizza un solo modulo, mentre nei momenti di maggiore affluenza possono essere collegati fino a cinque moduli, che all'occorrenza possono anche separarsi e raggiungere destinazioni differenti. È una soluzione che guarda al futuro e si integra perfettamente con lo sviluppo della guida autonoma".

Pecoraro Scanio ha ricordato di aver sostenuto il progetto fin dalla sua prima presentazione a Padova, evidenziando il valore del lavoro svolto da giovani ricercatori e innovatori italiani.

"L'Italia dispone di competenze e tecnologie straordinarie. Dobbiamo valorizzarle e metterle al servizio della transizione ecologica e digitale. Questa è la vera transizione ecodigitale: innovazione, sostenibilità e tecnologia che lavorano insieme per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere le nostre città più vivibili".

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