Pecoraro Scanio: mare non è discarica, video premiato a Venezia

Venezia, 6 set. (askanews) - "Il mare non è una discarica". Con queste parole Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, ha commentato il nuovo riconoscimento ottenuto alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dalla campagna "Mediterraneo da Remare", che da 15 anni è in prima linea contro l'inquinamento e le plastiche nei mari.

Il video "Mare Nostrum", realizzato dalla Fondazione UniVerde con il contributo di numerose realtà - tra cui Guardia Costiera, Marevivo, associazioni e personalità impegnate sul fronte ambientale - ha ricevuto il premio "Sorriso Diverso".

"Questo riconoscimento ci rafforza - ha dichiarato Pecoraro Scanio presidente della Fondazione UniVerde - alla Mostra del Cinema di Venezia abbiamo portato non solo un video, ma un impegno collettivo che da anni coinvolge cittadini, attivisti, associazioni e sportivi che vivono il mare con rispetto. Nonostante il fallimento della Conferenza Mondiale dell'Onu a Ginevra, che avrebbe dovuto avviare la messa al bando delle plastiche, noi andiamo avanti. Vogliamo che il tema mare sia al centro delle politiche nazionali e internazionali".

La campagna "Mediterraneo da Remare" continuerà dunque il suo percorso, sostenuta da una rete sempre più ampia di partner e realtà civili, con l'obiettivo di difendere il patrimonio marino e garantire un futuro libero dalle plastiche per le nuove generazioni. Tra i partner Almaviva (main), Castalia, Seas Geosciences, Marnavi,Ico-Sphere.