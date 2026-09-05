Pecoraro Scanio: l'Italia sia protagonista della strategia Ue sull'IA

Roma, 5 set. (askanews) - "Vogliamo un'Italia protagonista della nuova strategia europea sull'intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione. L'IA deve essere utilizzata in modo intelligente per garantire più servizi, maggiore trasparenza e una pubblica amministrazione più efficiente al servizio dei cittadini".

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, annunciando il convegno "Intelligenza Artificiale per una PA più efficiente e vicina ai cittadini", in programma a Milano l'8 settembre alle ore 17.

"L'obiettivo è comprendere come l'intelligenza artificiale possa contribuire a rafforzare la democrazia, semplificare la burocrazia e accelerare i processi amministrativi. Dobbiamo fare in modo che autorizzazioni e pratiche semplici possano essere concluse in pochi giorni anziché in mesi o addirittura anni", sottolinea Pecoraro Scanio.

Al dibattito parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali ed europee, esperti del settore, amministratori pubblici e numerose startup innovative impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate.

"L'Italia è ricca di talenti, competenze e capacità innovative. È necessario sostenerle e valorizzarle. Non possiamo permetterci di essere spettatori mentre l'Europa definisce le nuove politiche sull'intelligenza artificiale. Serve una piena consapevolezza da parte del Governo, del Parlamento e delle istituzioni territoriali sul ruolo strategico che queste tecnologie possono svolgere per migliorare la qualità della vita dei cittadini", aggiunge.

Secondo il promotore di EcoDigital, l'intelligenza artificiale rappresenta anche un'opportunità per accelerare la transizione ecologica e digitale e affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dalla crisi climatica.

"L'intelligenza artificiale non va subita ma governata e utilizzata per costruire un ecosistema innovativo capace di sostenere imprese, startup e pubbliche amministrazioni, favorendo uno sviluppo più sostenibile, competitivo e inclusivo", conclude Pecoraro Scanio.

Umanesimo EcoDigital - Ruolo e sfide per giovani, startup, IA e pubblica amministrazione", promosso dalla Rete EcoDigital in collaborazione con YouthQuake, in programma martedì 8 settembre alle ore 17.00 presso gli spazi di YouthQuake, in Corso Ventidue Marzo 13 a Milano.

L'evento sarà aperto dai saluti e dall'intervento di Alfonso Pecoraro Scanio e vedrà la partecipazione di Matteo Milione, co-founder di YouthQuake; Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio del Comune di Milano; Alessandro Fermi, Assessore all'Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia; Gaetano Pedullà, europarlamentare e membro della Commissione (ECON).

Seguiranno gli interventi e i pitch di Arturo Artom, scrittore e autore de La nuova intelligenza; Ettore Iorio, giurista specialista della task force per la strategia europea dell'IA nella Pubblica Amministrazione; Jacopo Mele, founder e CEO di Moonstone Venture Capital; Fiore Davoli, founder di Club Joy; Chiara Ghelfi, founder di Afflu; Marco Mottolese, co-founder e CEO di Foorban; Mauro Arte, co-founder di Datrix; Martina Spinoglio, founder di Thesis 4U; Daniela Castegnaro, Head of M&A di Mamazen-IHI; Luca Lagana, co-founder di Clinica Digitale; e Simona Melani, founder di Hebe Craft.

A moderare l'incontro sarà Manuel Urzi, COO di Startup Geeks e direttivo Ecodigital. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming grazie alla collaborazione con Radio Radicale