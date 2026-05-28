ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Pecoraro Scanio: "La crisi climatica uccide. Basta negazionismi"

Milano, 28 mag. (askanews) - "L'ondata eccezionale di caldo di questi giorni, che ha già provocato vittime in Francia e Germania e una situazione allarmante in tutta Italia, dimostra ancora una volta che la crisi climatica sta peggiorando rapidamente. Solo degli irresponsabili possono continuare a negare l'emergenza in atto, perché questo significa rallentare i provvedimenti necessari e mettere a rischio vite umane". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Ambiente.

"Il Governo deve muoversi subito. Serve un vero Piano nazionale per affrontare l'emergenza climatica, capace di sostenere i Comuni, il sistema sanitario e tutti quei territori che dovranno fronteggiare mesi e anni sempre più difficili. Le ondate di calore estremo non sono più eventi eccezionali ma una nuova realtà con cui dobbiamo fare i conti", ha aggiunto.

"Quando ero Ministro dell'Ambiente - ha proseguito Pecoraro Scanio - lanciai la richiesta di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono stati persi troppi anni. Ora bisogna avere la capacità e la determinazione di comprendere che un'emergenza va affrontata con misure straordinarie e immediate".

"Occorre intervenire per mitigare i danni delle temperature estreme, proteggere le persone più fragili e anziane, mettere in sicurezza le aree più esposte e sostenere concretamente l'agricoltura, che rischia di essere uno dei settori più colpiti da questa drammatica crisi climatica".

"Negare l'evidenza scientifica è da irresponsabili, se non addirittura da criminali. La politica abbia il coraggio di dire la verità e di agire subito", ha concluso l'ex ministro.

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