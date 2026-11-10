Pecoraro Scanio: La Cop31 sul clima di Antalya a rischio flop

Roma, 10 nov. (askanews) - "C'è il rischio concreto che la conferenza mondiale sul clima di Antalya che si è aperta ieri si concluda senza risultati significativi. Nonostante la partecipazione di oltre 200 delegazioni, preoccupano l'assenza di alcuni dei principali responsabili delle emissioni globali e la mancanza di progressi concreti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e tagliare le emissioni climalteranti, a partire da CO2 e metano". A dichiararlo è Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'Ambiente e promotore della Rete EcoDigital.

"È paradossale - prosegue - che mentre la crisi climatica si aggrava si perda centralità politica su un'emergenza che riguarda il futuro dell'umanità. Gli incendi devastanti in Indonesia, gli eventi climatici estremi e l'innalzamento del livello dei mari, che minaccia persino l'esistenza di alcuni Stati insulari, impongono risposte immediate. Non possiamo continuare ad assistere a negazionismi, indifferenza e inerzia".

"Rivolgo un appello ai governi dell'Unione europea e in particolare all'Italia - aggiunge Pecoraro Scanio - affinché le conferenze delle Nazioni Unite non si trasformino in passerelle diplomatiche o rituali privi di risultati. Servono decisioni, obiettivi verificabili e un'accelerazione della transizione ecologica".

"Anche i giovani, in diverse parti del mondo, stanno dimostrando una crescente volontà di cambiamento. La transizione ecologica e digitale non può aspettare. Dobbiamo mettere le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale al servizio della lotta alla crisi climatica, utilizzandole per migliorare l'efficienza energetica, monitorare i fenomeni ambientali e accelerare lo sviluppo delle rinnovabili".

"Non possiamo però ignorare l'impatto energetico della crescita dell'intelligenza artificiale e dei data center. La loro espansione deve essere accompagnata da garanzie sull'utilizzo di energia rinnovabile e dai più elevati standard di efficienza. L'innovazione deve essere un'alleata della sostenibilità, non un ulteriore fattore di pressione sul clima", conclude.