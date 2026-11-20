Roma, 20 nov. (askanews) - "L'Italia rischia di non partecipare con il ruolo che le spetta alla prima Conferenza delle Parti del Trattato internazionale sull'Alto Mare, in programma a New York nel gennaio 2027. È un ritardo grave, che rischia di compromettere la credibilità internazionale del nostro Paese su una questione strategica per la tutela degli oceani": così l'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, ha lanciato un appello al Governo e al Parlamento affinché procedano rapidamente alla ratifica dell'accordo internazionale BBNJ sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di fuori delle giurisdizioni nazionali.

"L'Italia ha firmato il trattato nel 2023, ma non ha ancora completato l'iter di ratifica parlamentare, nonostante l'accordo sia entrato in vigore nel gennaio 2026. Le difficoltà legate all'individuazione delle risorse finanziarie non possono giustificare un ritardo che rischia di tenerci ai margini di un appuntamento storico per la governance degli oceani".

"È paradossale - prosegue Pecoraro Scanio - che proprio l'Italia, Paese che ha contribuito alla tutela del Santuario Pelagos per i cetacei e che ha promosso lo sviluppo delle aree marine protette, rischi di restare fuori da uno strumento fondamentale per proteggere gli ecosistemi oceanici. Da ministro dell'Ambiente volli inserire esplicitamente la tutela del mare nella denominazione del Ministero, riconoscendo il valore strategico di questa risorsa e credo che la tutela di mari e oceani sia una priorità".

"Il trattato sull'Alto Mare è essenziale per proteggere la biodiversità marina, istituire aree marine protette in acque internazionali e stabilire regole condivise contro lo sfruttamento incontrollato degli oceani, comprese le attività minerarie in acque profonde. Non possiamo lasciare che questi ecosistemi diventino un Far West blu".

"Le associazioni ambientaliste, la comunità scientifica e il buon senso chiedono una scelta chiara. Il Governo e il Parlamento ratifichino subito il trattato: l'Italia deve essere protagonista della tutela degli oceani, non spettatrice di una decisione storica per il futuro del pianeta", ha concluso Pecoraro Scanio.