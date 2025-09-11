ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Pecoraro Scanio: "Investire su giovani e start-up innovative"

Roma, 11 set. (askanews) - "Governo e Parlamento devono finalmente investire con decisione sui giovani e sulle start-up innovative. L'Italia è in grave ritardo: si investe meno della metà, e in alcuni casi un terzo o addirittura un decimo rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei. Troppi giovani italiani sono costretti ad andare all'estero per realizzare progetti innovativi che possono e devono nascere e crescere qui da noi". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, alla vigilia di due appuntamenti dedicati all'innovazione: la Rome Future Week, che prenderà il via il 16 settembre a Roma, e la Italian Tech Week di Torino, in programma dal primo ottobre.

"In entrambe le iniziative saremo presenti come rete EcoDigital - ha spiegato Pecoraro Scanio - proprio per rilanciare l'urgenza di dare priorità ai giovani, all'innovazione e alla transizione ecologica e digitale. L'Italia deve guardare al futuro non con chiacchiere, ma con misure concrete. Nella prossima legge di bilancio vogliamo capire cosa si farà realmente per sostenere i giovani, favorire le start-up innovative, soprattutto quelle guidate da nuove generazioni, e rafforzare la capacità del nostro Paese di essere protagonista, e non fanalino di coda, nella transizione ecologica e digitale".

"Soprattutto - ha concluso - basta con l'esportazione dei nostri cervelli, delle migliori energie e dei migliori talenti. L'Italia ha bisogno di valorizzarli qui, investendo in ricerca, impresa e innovazione sostenibile".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi