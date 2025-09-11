Pecoraro Scanio: "Investire su giovani e start-up innovative"

Roma, 11 set. (askanews) - "Governo e Parlamento devono finalmente investire con decisione sui giovani e sulle start-up innovative. L'Italia è in grave ritardo: si investe meno della metà, e in alcuni casi un terzo o addirittura un decimo rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei. Troppi giovani italiani sono costretti ad andare all'estero per realizzare progetti innovativi che possono e devono nascere e crescere qui da noi". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, alla vigilia di due appuntamenti dedicati all'innovazione: la Rome Future Week, che prenderà il via il 16 settembre a Roma, e la Italian Tech Week di Torino, in programma dal primo ottobre.

"In entrambe le iniziative saremo presenti come rete EcoDigital - ha spiegato Pecoraro Scanio - proprio per rilanciare l'urgenza di dare priorità ai giovani, all'innovazione e alla transizione ecologica e digitale. L'Italia deve guardare al futuro non con chiacchiere, ma con misure concrete. Nella prossima legge di bilancio vogliamo capire cosa si farà realmente per sostenere i giovani, favorire le start-up innovative, soprattutto quelle guidate da nuove generazioni, e rafforzare la capacità del nostro Paese di essere protagonista, e non fanalino di coda, nella transizione ecologica e digitale".

"Soprattutto - ha concluso - basta con l'esportazione dei nostri cervelli, delle migliori energie e dei migliori talenti. L'Italia ha bisogno di valorizzarli qui, investendo in ricerca, impresa e innovazione sostenibile".