ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Pecoraro Scanio: "Il rito del caffè espresso sia patrimonio UNESCO"

Roma, 1 ottobre 2026 - "Il rito del caffè espresso italiano merita il riconoscimento dell'UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. È una tradizione che rappresenta l'identità, la socialità e la cultura del nostro Paese e che ha contribuito a rendere la parola "espresso" uno dei termini italiani più conosciuti e utilizzati nel mondo".

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e sostenitore della candidatura del rito del caffè espresso italiano all'UNESCO, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè che ha rilanciato l'impegno per il riconoscimento a patrimonio mondiale immateriale anche con Maddalena Fossati Dondero direttrice di La Cucina Italiana e i rappresentanti dello storico caffè Gambrinus di Napoli.

"L'UNESCO ha già riconosciuto il valore culturale del caffè turco e del caffè arabo. È quindi evidente che anche la tradizione italiana dell'espresso, diffusa e apprezzata a livello globale, meriti analoga attenzione. Il caffè in Italia non è soltanto una bevanda: è un rito quotidiano, familiare e collettivo, che si esprime nelle case, nei bar e nelle piazze del Paese".

Pecoraro Scanio sottolinea come il caffè rappresenti un patrimonio culturale che attraversa l'intera Penisola: "Dal caffè sospeso napoletano alle storiche torrefazioni di Trieste, dalle tradizioni di Palermo a quelle di Venezia, Milano, Torino e Roma, il rito dell'espresso è un elemento unificante della cultura italiana. Il bar, luogo di incontro e convivialità, costituisce una delle reti sociali più diffuse e capillari del nostro Paese".

L'ex Ministro richiama inoltre la necessità di una mobilitazione comune del settore: "Occorre che tutti gli operatori della filiera, le associazioni e le comunità legate al mondo del caffè lavorino in modo unitario per raggiungere questo obiettivo. Una candidatura forte e condivisa può consentire di ottenere il riconoscimento in tempi rapidi".

"Dopo i riconoscimenti UNESCO ottenuti da eccellenze della cultura italiana, come l'arte del pizzaiuolo napoletano, l'Opera lirica italiana e la recente iscrizione della cucina italiana, è arrivato il momento di valorizzare anche il rito del caffè espresso. È una tradizione immateriale che racconta il nostro stile di vita, la nostra storia e la nostra capacità di creare relazioni attraverso un gesto semplice ma universale", conclude Pecoraro Scanio.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi