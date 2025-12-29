ULTIME NOTIZIE 29 DICEMBRE 2025

Pecoraro Scanio: il 2026 sia l'anno della lotta a spopolamento borghi

Roma, 29 dic. (askanews) - "Il 2026 deve diventare l'anno della lotta allo spopolamento dei piccoli borghi e delle aree interne del nostro Paese. Un anno di azioni concrete per evitare l'estinzione di migliaia di piccoli centri abitati, soprattutto nelle zone collinari e montane": lo ha dichiarato in un video Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole.

"Siamo di fronte a una vera emergenza nazionale - prosegue Pecoraro Scanio - che va affrontata anche sostenendo i prodotti agroalimentari tradizionali, realizzati in larga parte dalle piccole comunità locali: agricoltori, produttori e operatori che mantengono vivo il presidio del territorio".

Secondo il presidente di UniVerde, la tutela dei borghi e delle aree interne rappresenta una priorità non solo economica, ma anche ambientale, sociale e culturale. "Parliamo delle radici e dell'identità del nostro Paese. Mentre si discute di identità nazionale, rischiamo di assistere alla scomparsa silenziosa di migliaia di piccoli centri, con conseguenze gravissime anche sul piano del rischio idrogeologico e con costi elevatissimi per la collettività", ha affermato.

"È necessario incentivare subito tutte le azioni a sostegno dei piccoli borghi e delle aree interne - conclude Pecoraro Scanio -. Il Governo dia un segnale chiaro e concreto, facendo del 2026 l'anno dell'azione a tutela di queste comunità, fondamentali per il futuro dell'Italia".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi