Pecoraro Scanio: giovani e tecnologie eco-digital per comuni smart

Milano, 23 lug. (askanews) - Investire sui giovani, accelerare la digitalizzazione dei Comuni, valorizzare le startup italiane e utilizzare le tecnologie più avanzate per migliorare la qualità della vita dei cittadini. È questo il messaggio emerso dall'EcoDigital Forum - "Territori Intelligenti, Sicuri e Sostenibili", promosso dalla Rete EcoDigital e da SOS Terra ETS, svoltosi presso la Sala Forum del Palazzo delle Esposizioni di Roma e trasmesso in diretta streaming da Radio Radicale.

L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese dell'innovazione , in particolare giovani, e della ricerca per confrontarsi sui temi dell'intelligenza artificiale, della cybersecurity, della sovranità digitale, della sostenibilità, dell'etica dell'innovazione e del bilancio di sostenibilità, con l'obiettivo di individuare strategie concrete per rendere i territori più intelligenti, sicuri, resilienti e sostenibili.