08 GENNAIO 2026

Pecoraro Scanio: folle la scelta Usa sul clima, Ue e Onu intervengano

Roma, 8 gen. (askanews) - "La scelta folle degli Stati Uniti di ritirarsi dagli accordi mondiali sul clima merita una risposta netta da parte dell'Unione Europea". Così, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole.

"È inaccettabile che, dopo decenni di trattati e impegni internazionali sottoscritti per evitare la catastrofe climatica, per aumentare le energie rinnovabili e per realizzare l'uscita dai combustibili fossili, nel 2026 gli Stati Uniti decidano di stracciarli, ritirandosi dagli accordi mondiali sul clima e dall'Accordo di Parigi, nonostante siano tra i principali responsabili delle emissioni di CO2 e del riscaldamento globale" ha detto.

Secondo Pecoraro Scanio, "di fronte a una decisione così grave e pericolosa, l'Unione Europea non può limitarsi a commentare: deve parlare con una sola voce, agire con determinazione e operare in accordo con gli altri grandi attori globali, a cominciare dalla Cina, che ha intrapreso - fortunatamente - la strada della transizione ecologica e del taglio delle emissioni".

"Non possiamo archiviare questa scelta come una delle tante esternazioni di Trump. Qui è in gioco qualcosa di immensamente più serio: quando parliamo di catastrofe climatica, parliamo del rischio concreto di estinzione della specie umana. Lo dobbiamo a noi stessi, al senso di responsabilità verso le future generazioni, al buonsenso e ai principi che regolano la comunità internazionale. Anche le Nazioni Unite devono intervenire", ha concluso Pecoraro Scanio.

