ULTIME NOTIZIE 01 GIUGNO 2026

Pecoraro Scanio: "Festa Repubblica ricordi ambiente in Costituzione"

Milano, 1 giu. (askanews) - "Tutte le istituzioni il 2 giugno dovrebbero ricordarsi del nuovo articolo 9 della Costituzione che impone alla Repubblica di tutelare ambiente, biodiversità e ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni e tutela anche gli animali": lo dichiara rivolgendo un appello a tutte le realtà che celebrano il 2 giugno, Alfonso Pecoraro Scanio già ministro dell'Ambiente e promotore da sempre dell'inserimento dell'ambiente in Costituzione.

"Ai principi fondamentali della costituzione come il diritto alla libertà, al lavoro e alla salute e il ripudio della guerra sono oggi arricchiti dalla tutela dell'ambiente e questi valori vanno ricordati e attuati proprio per dare una prospettiva positiva a questa festa degli 80 che deve valorizzare il passato e chi ha combattuto per una repubblica democratica ma deve saper guardare alle future generazioni che , per la prima volta , sono citate proprio nel nuovo articolo 9", conclude il presidente della Fondazione UniVerde augurandosi che tanti vogliano rilanciare questi temi oggi essenziali per un futuro sostenibile.

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