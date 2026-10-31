Pecoraro Scanio: emergenza idrica Mediterraneo priorità assoluta

Milano, 31 ott. (askanews) - "Affrontare l'emergenza idrica nel Mediterraneo e garantire anche alle isole minori, agli arcipelaghi e in situazioni di emergenza il diritto all'acqua potabile di qualità è una priorità assoluta e occorre farlo con soluzioni che non compromettano gli ecosistemi marini". Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, ha introdotto così i temi che saranno affrontati il 4 novembre a Malta nell'ambito del Meeting Mediterraneo sulla Dissalazione Sostenibile organizzato dal Piano d'Azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente.

La Fondazione UniVerde in qualità di membro eletto della Commissione Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile di UNEP/MAP promuove, in partnership con Marnavi, la sessione "Tecnologie innovative di dissalazione per situazioni di emergenza e isole minori", con la partecipazione di S.E. Valentina Setta, Ambasciatrice d'Italia a Malta.

La dissalazione sostenibile non è solo una risposta strategica all'emergenza, ma rappresenta anche un'importante opportunità tecnologica e industriale per l'Italia.

Una soluzione sostenibile ed efficace specialmente per le isole minori e gli arcipelaghi: "Il dissalatore mobile marino sottolinea Pecoraro Scanio innovazione Made in Italy e implementato su un'unità navale dedicata, propone una produzione offshore con rilascio del concentrato in acque profonde e diluizioni in navigazione, riducendo l'impatto sul suolo e sul paesaggio. Un acquedotto mobile che ha più volte ricevuto il plauso della ricerca scientifica soprattutto per la dispersione a basso impatto degli scarichi di salamoia a differenza degli impianti fissi che rappresentano, soprattutto in aree protette, una seria minaccia agli habitat, alla biodiversità e al Paesaggio.

La sessione vedrà a confronto i Paesi del mediterraneo con un'ampia realtà insulare come Italia, Grecia e Croazia, e con nazioni che vivono un grave stress idrico come la Libia, colpita da recenti e drammatici disastri ambientali.

La tavola rotonda di Malta segnerà un ulteriore passo verso la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Acqua, che si terrà ad Abu Dhabi dall'8 al 10 dicembre 2026: durante la Conferenza, la Fondazione UniVerde collaborerà con il Programma Mondiale per la Valutazione delle Risorse Idriche dell'UNESCO (UNESCO WWAP) a una serie di eventi dedicati alla sicurezza idrica e all'accesso all'acqua.