Pecoraro Scanio: Campania diventi leader del turismo ecodigital

Milano, 19 feb. (askanews) - "La Campania può diventare leader del turismo ecodigital, puntando su giovani e innovazione. Un turismo sostenibile e diffuso, capace di valorizzare le aree interne, preservare tradizioni e rafforzare l'identità autentica dei territori. Napoli deve restare una città viva e autentica, non ridursi a un regno di souvenir".

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Rete EcoDigital e già Ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, commentando il workshop promosso dalla rete Ecodigital con la Fabbrica dell'Innovazione di Napoli.

"Abbiamo avviato un confronto concreto con istituzioni, università, imprese e amministratori locali per costruire una strategia condivisa. All'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale al turismo Enzo Maraio, la professoressa Valentina Della Corte dell'Università Federico II, sindaci di diversi comuni impegnati in percorsi di rilancio turistico, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, rappresentanti del mondo imprenditoriale e numerosi giovani startupper".

Secondo Pecoraro Scanio, la Campania vive una fase cruciale: "Napoli sta vivendo un boom turistico riconosciuto anche a livello internazionale, ma ora la sfida è estendere questo successo all'intero territorio. Dal Cilento, esempio di rinascita di un'area complessa ma straordinaria dal punto di vista naturalistico, alle aree interne di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, fino alla ricchezza diffusa dell'area metropolitana napoletana: serve una visione integrata".

"La Rete EcoDigital, insieme alla Fabbrica dell'Innovazione, ha deciso di lanciare anche un hackathon dedicato al turismo ecologico e digitale, per selezionare idee innovative e sostenere nuove progettualità. L'obiettivo è fare della Campania un laboratorio avanzato di turismo sostenibile, capace di coniugare tecnologia, identità territoriale e protagonismo delle nuove generazioni".