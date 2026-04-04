Pecoraro Scanio: "bene la petizione civica per le preferenze"

Napoli, 4 apr. (askanews) - È importante firmare la petizione "Scegli tu chi va in Parlamento" promossa da Progetto Civico Italia e da Alessandro Onorato per reintrodurre le preferenze nell'elezione di deputati e senatori. Restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti è una battaglia di democrazia e di rispetto della sovranità popolare sancita dalla Costituzione . Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore rete Ecodigital e già Ministro dell'Ambiente.

La Costituzione afferma chiaramente che la sovranità appartiene al popolo. Se questo principio è valido - prosegue Pecoraro Scanio - allora bisogna spiegare perché i cittadini possano scegliere direttamente sindaci, presidenti di Regione, consiglieri comunali e regionali, eurodeputati e, in passato, anche i parlamentari, mentre oggi non possono farlo per deputati e senatori .

Le liste bloccate - aggiunge - sono state oggetto di dure critiche anche da parte della Corte Costituzionale e quasi tutte le forze politiche dichiarano da anni di voler reintrodurre le preferenze o veri collegi uninominali e rafforzare il rapporto diretto tra eletti ed elettori ma si nascondono poi dietro veti incrociati."

Per questo - conclude Pecoraro Scanio - è importante sostenere questa petizione affinché, nella riforma della legge elettorale attualmente in discussione, si possa ripristinare un principio fondamentale di democrazia. Mi auguro che, al di là degli schieramenti politici, questa iniziativa venga sostenuta trasversalmente perché rafforza la partecipazione e la qualità della nostra democrazia .