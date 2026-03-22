Pecoraro Scanio: Arte del presepe da Greccio o Napoli candidata UNESCO

Roma, 22 mar. (askanews) - L'arte italiana del presepe merita il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Finalmente è stata avanzata la proposta ufficiale dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, con una candidatura promossa dal Ministero della Cultura insieme a numerose realtà della società civile .

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, da anni impegnato nella valorizzazione delle tradizioni culturali italiane.

È fondamentale - prosegue Pecoraro Scanio - valorizzare tutte le grandi tradizioni presepiali italiane, a partire da quella di Greccio, legata alla figura di Francesco d'Assisi, che ha dato origine al primo presepe vivente 800 anni fa. Ma anche la straordinaria tradizione del presepe napoletano, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, rappresenta un elemento identitario della nostra cultura .

Questa candidatura - aggiunge - nasce anche dagli appelli avviati nel dicembre 2023 insieme al Comune di Petralcina e ai rappresentanti delle tradizioni legate alla figura di Padre Pio. Oggi siamo soddisfatti di essere arrivati a una candidatura ufficiale che deve coinvolgere tutte le realtà italiane impegnate nella valorizzazione dell'arte presepiale .

Secondo Pecoraro Scanio, il riconoscimento UNESCO rappresenterebbe un ulteriore tassello dopo i successi già ottenuti da eccellenze italiane come l'arte del pizzaiolo napoletano, la cucina italiana e il bel canto lirico, dimostrando ancora una volta la forza della nostra tradizione culturale .

L'arte del presepe - conclude - rappresenta l'Italia nel suo complesso: dalla tradizione umbra legata a San Francesco fino alla scuola napoletana, che attraverso cinema, teatro, letteratura e artigianato artistico è diventata un simbolo culturale globale. Ora serve l'impegno di tutti per sostenere questa candidatura e ottenere un riconoscimento che appartiene all'intero Paese .