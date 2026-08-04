ULTIME NOTIZIE 04 AGOSTO 2026

Pecoraro Scanio: arrestare incendiari anche con tecnologie EcoDigital

Roma, 4 ago. (askanews) - "Gli incendi sono una priorità e arrestare gli incendiari è un dovere delle autorità e dell'intera collettività nazionale. Esattamente ventisei anni fa, da ministro dell'Agricoltura, introdussi con un decreto-legge il reato 423 bis di incendio boschivo, una svolta fondamentale nella tutela del nostro patrimonio naturale": lo dichiara in un video Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente.

"In questi anni sono stati denunciati quasi 120 mila incendi, con circa 10 mila persone denunciate e oltre 300 arresti. Sono risultati importanti, ma non sufficienti. Il cambiamento climatico ha aumentato il rischio incendi e richiede una risposta molto più incisiva e strutturale", denuncia.

Secondo Pecoraro Scanio "serve un Piano nazionale permanente, operativo tutto l'anno e non soltanto nei mesi estivi, che assicuri un monitoraggio costante dei boschi e di tutte le aree a rischio del Paese".

L'ex ministro evidenzia inoltre la necessità di rafforzare la prevenzione sul territorio: "Occorre valorizzare il ruolo degli agricoltori, perché dove esiste un presidio delle attività agricole diminuiscono l'abbandono dei terreni e le opportunità per gli incendiari. Allo stesso tempo bisogna coinvolgere maggiormente sindaci e comunità locali, protagonisti della tutela e della prevenzione".

"La sfida riguarda anche l'Europa - prosegue -. Le tragedie che colpiscono Francia, Spagna, Grecia e l'intero bacino del Mediterraneo, così come gli incendi registrati perfino nel Regno Unito, dimostrano che siamo di fronte a un'emergenza globale, strettamente legata alla crisi climatica".

Pecoraro Scanio conclude rilanciando la necessità di investire nell'innovazione: "Bisogna rafforzare gli strumenti introdotti con il reato di incendio boschivo, migliorare la capacità di prevenzione e di pronto intervento attraverso le nuove tecnologie e costruire una vera strategia EcoDigital. Droni, intelligenza artificiale, sistemi satellitari e monitoraggio digitale possono diventare strumenti decisivi per proteggere i nostri boschi e salvaguardare il territorio".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi