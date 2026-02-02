ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

Pecoraro Scanio: "A San Biagio il Panetùn contro il fake food"

Roma, 2 feb. (askanews) - "Il 3 febbraio, giorno di San Biagio, a Milano per tradizione si mangia l'ultima fetta di panettone. Da quattro anni abbiamo scelto di trasformare questa ricorrenza in un omaggio concreto agli artigiani agroalimentari della Lombardia, riconoscendo chi continua a saper fare il panettone tradizionale, un vero prodotto agroalimentare tradizionale, inserito nel registro dei PAT della Regione Lombardia".

A dirlo è Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, in occasione della quarta edizione dell'iniziativa dedicata al panettone tradizionale milanese.

"Insieme agli amici di Euro-Toques e ad altre realtà impegnate nella valorizzazione dell'enogastronomia italiana - prosegue Pecoraro Scanio - vogliamo premiare chi mantiene viva una tradizione artigianale autentica. È un messaggio importante, soprattutto in una regione fortemente industrializzata come la Lombardia, dove il panettone è diventato prevalentemente un prodotto industriale, spesso lontano dalle sue origini".

Nel corso dell'evento è previsto un ricordo del grande Luigi Veronelli nel centenario della nascita e anche la presenza del maestro siciliano Nicola Fiasconaro, una delle eccellenze mondiali del panettone artigianale, a testimonianza di come questo prodotto, nato in Lombardia, sia ormai diventato un simbolo dell'Italia nel mondo.

"Difendere i prodotti agroalimentari tradizionali oggi è una scelta strategica - sottolinea Pecoraro Scanio - soprattutto mentre si discute di accordi come il Mercosur, che rischiano di aprire le porte a importazioni di prodotti realizzati con ormoni e pesticidi vietati in Europa. Dobbiamo valorizzare i nostri artigiani e le nostre produzioni di qualità".

"Il riconoscimento UNESCO della cucina italiana - conclude - è stato possibile anche grazie alla straordinaria biodiversità delle nostre ricette e all'esistenza del registro dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, che rappresenta migliaia di identità territoriali. Il panettone artigianale è uno di questi simboli, e il 3 febbraio a Milano lo celebreremo con chef, esperti, artigiani e cittadini che credono nel rilancio della qualità italiana".

CRONACA
16
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi