ULTIME NOTIZIE 10 APRILE 2026

Pecoraro Scanio: a Napoli nasce un polo per l'agricoltura del futuro

Roma, 10 apr. (askanews) - "Nasce proprio a Napoli un centro di eccellenza per l'agricoltura del futuro: un polo Agritech che coinvolge università italiane, imprese, ricercatori, studenti e innovatori. È qui che prende forma concretamente l'agricoltura eco-digitale, capace di coniugare sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica".

Così Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital e già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, intervenendo in occasione dell'inaugurazione del dimostratore tecnologico ARCA, realizzato nell'ambito del centro nazionale Agritech.

"Parliamo di un progetto di altissimo livello - ha proseguito Pecoraro Scanio - con decine di ricercatori impegnati su robotica, simulazione climatica e nuove tecniche di coltivazione. Tecnologie che ci aiutano a comprendere gli effetti del cambiamento climatico e a sviluppare modelli agricoli innovativi, capaci di preservare le nostre tradizioni proprio grazie all'innovazione".

Un elemento centrale, secondo pecoraro Scanio, riguarda anche le nuove forme di produzione: "Le agricolture fuori suolo, spesso biologiche ma non ancora riconosciute come tali perché troppo innovative, rappresentano una sfida normativa e culturale che dobbiamo affrontare. È qui che si gioca la partita della transizione eco-digitale" ha detto.

"L'Università di Napoli Federico II ha dimostrato grande capacità, riuscendo a utilizzare in tempi rapidi le risorse del PNRR per realizzare un'infrastruttura avanzata. Questo centro può e deve diventare un faro per il Mediterraneo, come già evidenziato anche dal rettore e da vicedirettore della FAO" ha aggiunto.

E ha fatto un appello alle istituzioni e alle nuove generazioni:

"La Regione Campania deve accompagnare questo percorso con ulteriori investimenti. La transizione eco-digitale dell'agricoltura sarà guidata soprattutto da giovani e donne, già protagonisti delle grandi trasformazioni del settore, dalla legge di orientamento alla multifunzionalità. Agritech rappresenta oggi un ulteriore passo avanti in quel percorso che abbiamo avviato oltre vent'anni fa".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi