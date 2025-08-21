ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2025

Pecoraro Scanio: "A Miami Beach per pizza unesco e Rosen Gonzalez sindaca"

Milano, 21 ago. (askanews) - L'ex ministro e presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Campagna Pizza Unesco, annuncia l'iniziativa "Aperipizza a Miami Beach", nata per celebrare e rilanciare nel mondo l'arte del pizzaiolo napoletano, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità e la comunità accogliente di Miami Beach.

L'evento non sarà soltanto un omaggio a una grande tradizione italiana, ma si collegherà anche alla candidatura di Kristen Rosen Gonzalez a sindaca di Miami Beach, con cui condivide "una visione fondata su ecologia, inclusione, solidarietà e lotta contro ogni forma di discriminazione".

"Questa iniziativa - ha dichiarato Pecoraro Scanio - assume un valore simbolico importante proprio a Miami Beach, città internazionale e multiculturale. Sarà anche un'occasione per coinvolgere la comunità italiana del territorio, promuovendo al tempo stesso un messaggio globale: lavorare ovunque per una transizione ecologica e digitale giusta, capace di unire inclusione, solidarietà e rispetto delle diversità. Dalla biodiversità naturale a quella culturale, fino alle grandi tradizioni popolari come la pizza napoletana".

Per Pecoraro Scanio, l'aperipizza vuole ricordare che la tutela delle tradizioni e l'autenticità del cibo rispetto al "fakefood" deve andare di pari passo con l'innovazione e con il rispetto per l'ambiente. "Solo così - ha affermato - possiamo costruire un futuro più giusto, sostenibile e solidale per tutti i popoli".

L'evento sarà dunque non soltanto una festa intorno a un simbolo italiano amato in tutto il mondo, ma anche un'occasione di impegno civile e culturale, per rafforzare i legami tra comunità diverse e rilanciare la battaglia per un modello di sviluppo inclusivo ed equo.

