ULTIME NOTIZIE 09 GIUGNO 2026

Pechino si oppone alla blacklist Usa delle aziende cinesi

Milano, 9 giu. (askanews) - Pechino afferma di "opporsi fermamente" all'inserimento di aziende cinesi nella lista nera degli Stati Uniti, dopo che Washington ha aggiunto i giganti della tecnologia Alibaba e Baidu a una lista di aziende che, a suo dire, aiutano l'esercito cinese. "La Cina si è costantemente e fermamente opposta alla generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale da parte degli Stati Uniti, alla creazione di liste discriminatorie sotto varie denominazioni e alla loro irragionevole repressione delle aziende cinesi - ha affermato Lin Jian, portavoce del ministero degli esteri cinese - Esortiamo gli Stati Uniti a correggere le loro pratiche errate e a cessare la loro irragionevole repressione delle aziende cinesi. La Cina adotterà le misure necessarie per tutelare con fermezza i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi".

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