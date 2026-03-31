Pechino esprime "gratitudine" dopo passaggio tre navi cinesi a Hormuz

Roma, 31 mar. (askanews) - Pechino ha reso noto che tre navi cinesi hanno recentemente attraversato lo Stretto di Hormuz ed ha espresso la sua "gratitudine" alle parti coinvolte. La portavoce del ministero degli Affari Esteri, Mao Ning:

"Grazie agli sforzi coordinati con le parti interessate, tre navi cinesi hanno recentemente attraversato lo Stretto di Hormuz. Esprimiamo la nostra gratitudine alle parti interessate per la loro assistenza. Lo Stretto di Hormuz e le acque adiacenti costituiscono un corridoio vitale per il commercio internazionale di merci ed energia. La Cina chiede un cessate il fuoco immediato e la cessazione delle ostilità, nonché il ripristino della pace e della stabilità nel Golfo Persico", ha affermato.

Secondo i dati di Marine Traffic, almeno due navi portacontainer appartenenti a Cosco, il colosso cinese delle spedizioni che ha sospeso i suoi servizi da e per il Golfo all'inizio di marzo, sono riuscite ad attraversare lo stretto.