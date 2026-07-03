ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Pechino avverte: India-Giappone non ci prendano di mira

Pechino, 3 lug. (askanews) - La cooperazione tra India e Giappone "non deve prendere di mira" la Cina. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, dopo l'incontro a New Delhi tra il premier indiano Narendra Modi e la premier giapponese Sanae Takaichi, che hanno concordato di rafforzare la collaborazione sulle materie prime critiche, settore strategico per semiconduttori, tecnologie quantistiche e catene di approvvigionamento.

"La cooperazione tra nazioni dovrebbe favorire la comprensione e la fiducia tra i Paesi della regione e contribuire a mantenere la pace e la stabilità regionale. Non dovrebbe prendere di mira o danneggiare gli interessi di terze parti, né tantomeno servire da pretesto per formare cricche esclusive o alimentare lo scontro. Salvaguardare la stabilità e la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali è una responsabilità condivisa da tutti i Paesi, e le varie parti dovrebbero mantenere uno spirito di apertura e cooperazione, svolgendo un ruolo costruttivo in questo senso".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi