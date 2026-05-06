ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Pd, de Pascale: Madia lascia? scelta personale non fatto politico

Bologna, 6 mag. (askanews) - "Dispiace sempre quando qualcuno esce, però mi sembra sinceramente più una scelta personale che un fatto politico. Non mi sembra che siano avvenute recentemente prese di posizione o atti del Pd che abbiano determinato un cambiamento della linea rispetto a quella degli ultimi tre-quattro anni". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, a margine del convegno sulla ricostruzione, commenta l'addio di Marianna Madia al Partito democratico.

"Quando si va verso le elezioni c'è sempre qualche smottamento, a volte per ragioni facilmente comprensibili - ha aggiunto de Pascale -. Ma sono molto convinto che alle prossime elezioni politiche il Partito democratico prenderà molti più voti di quelli che aveva preso la volta scorsa, e che alla fine il perimetro del Pd sarà più largo di quello di cinque anni fa".

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