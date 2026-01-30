Pavia Innovation Week, l'Università al fianco della città

Pavia, 30 gen. (askanews) - "Penso che l'Università di Pavia sia una parte veramente integrante della sua città, un partner fondamentale per questa fantastica iniziativa della Pavia Innovation Week all'interno della quale ci saranno tantissimi eventi in cui io credo che il nostro personale docente ma anche il nostro personale tecnico amministrativo e soprattutto i nostri studenti possano avere un ruolo da protagonisti e anche da fruitori allo stesso tempo con tante iniziative, organizzate in sinergia col Comune, con Assolmbarda, con tutti i partner coinvolti. Non vedo l'ora che inizi perché penso che ci sarà tanto da imparare per i pavesi e per tutte le persone che spero che da fuori si uniranno a noi in questa bellissima iniziativa". Lo ha dichiarato il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, Alessandro Reali, a margine della presentazione della Pavia Innovation Week.