Paul Robino e Vince Tempera insieme per l'album "I sensi del mare"

Milano, 23 gen. (askanews) - Il pianista e compositore Paul Robino e il grande maestro Vince Tempera insieme per l'album "I sensi del mare". Tempera, che ha diretto i più grandi nomi della musica italiana a Sanremo, e Robino propongono un concept album di musica strumentale per la tutela e salvaguardia dei nostri mari per ricordarci l'importanza degli ecosistemi. Ma "I sensi del mare" è qualcosa di più.

"I sensi del mare è anche un concerto per pianoforte e voce narrante. Abbiamo preso spunto da poesie, da racconti e ho pensato, facciamo che prima parte una poesia o un racconto, per esempio, che parla di onde oppure parla delle barche. E io da lì sono partito, ho fatto la musica sulla poesia. Abbiamo deciso di fare la voce narrante che parlava e diceva la poesia. La gente è lì che ascolta anche la musica e quindi compara il fatto di avere ascoltato le parole e poi ascolta come quelle parole si trasformano in musica e questo è il processo creativo. Questo è quel che avvenne durante il concerto live che noi facciamo poi nel disco la poesia non c'è, però noi nel disco c'è solo la musica.

Dopo il successo delle anteprime Paul Robino porterà presto in tour "I sensi del mare" in Europa e non solo, con l'intento di rafforzare e smuovere la coscienza del pubblico con un progetto che arriva dritto al cuore.