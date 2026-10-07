ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

Patuelli (Abi): "No" a nuova tassa sui profitti, "c'è già un accordo"

Roma, 7 ott. (askanews) - Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ribadisce un "no" secco all'ipotesi di nuove tasse sui profitti delle banche. "No", ha detto rispondendo ad una domanda sul tema, a margine della giornata del credito a Roma, "perché c'è già un accordo triennale".

"Gli accordi si mantengono. Le banche lavorano sulla base di contratti - ha spiegato -. Tutta l'attività bancaria è basata sul contratto. E di conseguenza, se sono sempre validi contratti tra privati, a maggior ragione è valido un contratto col pubblico".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi