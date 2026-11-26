Milano, 26 nov. (askanews) - In occasione della presentazione di Correspondences - Soundwalk Collective & Patti Smith, Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano, ha commentato, ringraziando Fondation Cartier pour l'art contemporain: "È stata straordinaria l'esperienza di aver avuto qui Patti Smith che ha abitato gli spazi di di Triennale grazie a un progetto di Fondation Cartier curato da Chiara Agradi e Soundwalk Collective che ringraziamo davvero per questa straordinaria partecipazione". Patti Smith ha aggiunto: "Voglio ringraziare Soundwalk Collective per avermi accolto nel loro mondo quindici anni fa, cambiandomi e migliorandomi la vita e il lavoro". Stephan Crasneanscki ha invitato a entrare nella mostra che dal 26 novembre 2026 al 7 marzo 2027 abiterà lo spazio del cubo al primo piano di Triennale.

La curatrice di Fondation Cartier pour l'art contemporain Chiara Agradi ha presentato ad askanews il progetto e la mostra negli spazi di Triennale: "Correspondences - Soundwalk Collective & Patti Smith è un progetto che evolve da dieci anni e che nasce dalla collaborazione fra Soundwalk Collective, in particolare Stephan Crasneanscki, e Patti Smith. È un progetto che nasce sulla pratica del film recording, della raccolta sonora in vari luoghi del mondo e da questo archivio sonoro è nata la collaborazione con Patti Smith che negli anni si lasciata ispirare da questo immenso archivio sonoro a partire dal quale ha costruito un universo poetico fatto di versi, di parole e di voce".

Il progetto prende forma a partire dalle registrazioni sul campo realizzate da Soundwalk Collective. Nel corso degli anni, Stephan Crasneanscki ha raccolto suoni in diverse parti del mondo, documentando luoghi di profonda rilevanza storica, segnati dal passaggio di scrittori e poeti, ed ecosistemi minacciati da crisi ambientali e umanitarie, dall'area contaminata di Chernobyl a Hiroshima. La registrazione sul campo assume così una duplice valenza, poetica e conservativa: custodisce tracce sonore di un mondo destinato a scomparire e, attraverso la rielaborazione artistica, le restituisce a nuova vita, invitando a riscoprire un rapporto più profondo, fisico e spirituale con la dimensione sonora del mondo. Da questo percorso prende forma un corpus di opere audiovisive, fulcro del progetto Correspondences. A Milano, queste sono presentate insieme per la prima volta, in dialogo con installazioni realizzate dagli artisti nel corso di dieci anni di collaborazione, materiali d'archivio raccolti nei luoghi delle registrazioni e numerose nuove opere di Stephan Crasneanscki e Patti Smith. In occasione della sua prima presentazione in Italia, Correspondences si arricchisce di opere realizzate dagli artisti a Milano, ispirate alle figure e al pensiero che hanno contribuito a plasmare l'identità culturale della città. Tra queste, alcune prendono spunto dal Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, esplorando le relazioni tra memoria, ricerca artistica e patrimonio culturale milanese.

La curatrice ha concluso: "Siamo felici di presentare questo progetto che ribalta, se vogliamo, la gerarchia tra i sensi, che mette avanti l'ascolto e concepisce la dimensione sonora come, non solo una dimensione spirituale esperienziale, ma anche conoscitiva e la mostra si articola quindi come quella che io amo definire una passeggiata archeologica tra frammenti sonori, frammenti poetici, frammenti visivi che traducono quella che è la costellazione, il dialogo, sempre in evoluzione tra Soundwalk Collective e Patti Smith".

Nel corso del tempo, Correspondences si è evoluto oltre la dimensione espositiva e performativa, affermandosi come uno spazio aperto di dialogo e scambio tra artisti, filosofi, studiosi e attivisti. In occasione della mostra Correspondences, Soundwalk Collective & Patti Smith, si terrà a Milano un programma di performance e incontri pubblici che accompagna l'esperienza espositiva. Il 26 e 27 novembre 2026, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, Terraforma EXO e Fondation Cartier pour l'art contemporain presentano Correspondences Live di Soundwalk Collective & Patti Smith. Per tre martedì consecutivi, il 12, 19 e 26 gennaio 2027, il teatro di Triennale Milano ospita un ciclo di incontri dedicati all'esplorazione del suono nelle sue molteplici declinazioni. Ogni appuntamento affianca al confronto con esperti una performance musicale o una sessione di ascolto, in un dialogo che riprende e approfondisce i temi affrontati nel corso della serata. Il 5 marzo 2027, in Voce, un ulteriore appuntamento approfondisce le relazioni e le contaminazioni tra immagine, musica e testo.