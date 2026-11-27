Milano, 27 nov. (askanews) - È stato presentato venerdì 27 novembre 2026 alla Triennale Milano Le Fabbriche del vento, programma ufficiale di Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, promossa dal Ministero della Cultura - Dipartimento per le Attività Culturali - Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Comune di Alba, realizzata dall'Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale dell'arte contemporanea 2027. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente dell'Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027: "Sono davvero felice di essere qui oggi per la presentazione di Alba Capitale dell'arte contemporanea 2027. E per noi è una giornata importante, è un'occasione per raccontare tutto quello che realizzeremo il prossimo anno nella città di Alba, non solo mostre, eventi, l'apertura di una biblioteca, ma soprattutto un'attività che da Alba si dipanerà su tutto il territorio attraverso piccoli borghi e città che sono le capitali sorelle e attraverso le vigne ad arte - si potrà andare anche nelle vigne, nelle cantine, ristoranti e grazie a delle brave tante gallerie italiane vedere opere d'arte esposte. Un grande evento che coinvolgerà tutta la città, tutto il territorio e che spero lascerà un'eredità per il futuro perché non sarà solo un grande evento ma sarà un inizio di tanti eventi legati alla cultura e all'arte contemporanea". La struttura della manifestazione comprende una serie di iniziative volte a diffondere le attività e i progetti espositivi nell'ambito territoriale e regionale. Tra queste c'è Capitali Sorelle che coinvolge i progetti partner del circuito Orma con Resté, Germinale, La collina sale sempre, Creativamente Roero e Associazione Sindaci del Roero e i rispettivi Comuni, e molti Comuni di Langhe, Monferrato e Roero e alcuni della Liguria selezionati attraverso un'apposita open call. I Comuni e i rispettivi progetti entrano così nel palinsesto ufficiale di mostre, eventi, opere e percorsi di arte pubblica, affinché Alba Capitale non si esaurisca nel suo centro urbano ma costituisca un sistema esteso per l'intero 2027.