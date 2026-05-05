Patologie gastrointestinali eosinofile, al via campagna ESEO 2026

Milano, 5 mag. (askanews) - "È iniziata la campagna di sensibilizzazione 2026, oramai tutta l'Italia s'illuminerà di magenta: new entry il Colosseo e un'istituzione prestigiosa come la Camera dei deputati. Open day, stand informativi, consulenze temariche, formazione per gli specialisti, ben 57 équipe divulgheranno materiali informativi per le patologie gastrointestinali eosinofile". È quanto dichiara Roberta Giodice, presidente di ESEO Italia (Associazione di famiglie contro l'esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile), annunciando le iniziative in programma per tutto il mese di maggio, che avranno, tra l'altro, due giornate dedicate per la campagna: il 18 la Giornata Mondiale per le Patologie Eosinofile e il 22 la Giornata Mondiale dell'Esofagite Eosinofila (World Eosinophilic Esophagitis - EoE - Day).

"Inoltre - aggiunge - avremo il nostro prezioso decalogo con i comportamenti che nascondono l'esofagite eosinofila, e che nelle scorse edizioni è riuscito ad intercettare nuovissime diagnosi: la speranza continua a moltiplicarsi".

"Ringraziamo le Società scientifiche che ci hanno sostenuto e le nuove reti che siamo riusciti a costruire. Anche la Società italiana di medici di medicina generale e la Società italiana di pediatria divulgheranno il decalogo sulle loro reti. E durante il mese saranno poi anche attuati dei tavoli tecnici con le istituzioni regionali, le Società scientifiche, i clinici e la politica. Insieme - sottolinea Giodice - per essere sempre più vicini ai bisogni dei pazienti e alla presa in carico più efficiente, più equa tra le Regioni e più sostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale. Visitate il sito di Eseo Italia per rimanere aggiornati su tutte le iniziative".