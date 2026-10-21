Patient Council Sanofi, con i pazienti per il futuro della salute

Roma, 21 ott. (askanews) - Partire dalle istanze dei pazienti per favorire un sistema capace di riconoscere la salute non solo come voce di spesa, ma come investimento strategico per il futuro dell'Italia. È la prospettiva al centro del Patient Council 2026, iniziativa di Sanofi realizzata con il supporto della Luiss Business School, che ha coinvolto più di 25 associazioni di pazienti in un percorso di approfondimento, confronto, advocacy e co-progettazione.

Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability and Impact Luiss Business School: "La trasformazione fondamentale è passare da un'idea di spesa sanitaria a investimento nella sanità, che genera ovviamente un ritorno sociale, ma anche un ritorno economico. L'attuazione significa innanzitutto capire dove concentrare questi investimenti e il lavoro che abbiamo fatto insieme con Sanofi come Louis Business School evidenzia l'importanza della ricerca clinica. Quindi occorre concentrare gli sforzi e puntare alla massima efficienza".

Il percorso è stato costruito insieme alle associazioni dei pazienti, chiamate a contribuire attivamente all'individuazione dei bisogni e delle priorità da portare nel confronto con le istituzioni.

Marcello Cattani, presidente e AD di Sanofi Italia e Malta: "È essenziale avere un dialogo, è essenziale costruire insieme percorsi e strategie proprio perché oggi il mondo richiede un intento comune. L'innovazione richiede investimenti in ricerca e sviluppo, un impatto forte dell'innovazione che Sanofi fa in Italia".

Il Patient Council 2026 si è sviluppato attraverso diversi momenti di workshop, progettati e condotti con Luiss Business School, per la definizione condivisa di un Manifesto finalizzato alla definizione di priorità e richieste concrete.

Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability and Impact Luiss Business School: "Abbiamo fornito una base scientifica di dati, di evidenze robuste, che era fondamentale per andare poi nella seconda fase al dialogo appunto con le associazioni dei pazienti e le associazioni mediche. Abbiamo ascoltato il loro punto di vista, le loro priorità e infine abbiamo poi ragionato insieme di nuovo con Sanofi sulla redazione di questo manifesto finale".

Tra le conclusioni del percorso, riconoscere la salute come un driver di crescita e creare condizioni che favoriscano innovazione, ricerca, studi clinici e accesso alle cure.