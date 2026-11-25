Roma, 25 nov. (askanews) - Il ruolo della cultura scientifica e dell'innovazione come motori di crescita economica, competitività e sviluppo per il sistema Paese, superando le paure infondate che frenano l'adozione dei risultati della ricerca. È il tema al centro dell'intervento della deputata Giulia Pastorella a margine della seconda edizione de "La Bussola della Scienza. Orientarsi tra (falsi) miti e post-verità", l'iniziativa promossa da Healthcare Policy, spin-off di Formiche, con Multiversity e Nestlé alla Treccani di Roma: "La riflessione è molto semplice: quando l'antiscienza ha preso il sopravvento, si sono fermate innovazioni che avrebbero potuto portare grande competitività al nostro paese. Faccio un esempio passato: il 5G, per cui la paura infondata di effetti negativi ci ha rallentato moltissimo nella connettività nazionale. E adesso lo vediamo anche sui data center, in cui dati veri, ma presi dagli Stati Uniti, sono applicati in modo non scientifico al nostro paese, dove la realtà è molto diversa".