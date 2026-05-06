Passante Bologna, Priolo: Paese non può permettersi di stare fermo

Bologna, 6 mag. (askanews) - "Penso che non se lo possa permettere il sistema Paese. Ogni weekend, ogni incidente c'è un problema sul nodo di Bologna. Non se lo può permettere Bologna, non se lo può permettere la Riviera, non se lo può permettere Milano quando qualcuno viene giù per andare a Firenze. Non possiamo rimanere in questo stato dell'arte". Lo ha dichiarato l'assessora alle Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, a margine del convegno sulla ricostruzione, facendo il punto con i cronisti sul progetto del Passante di Bologna.

"Il presidente e il ministro si sono sentiti telefonicamente perché abbiamo bisogno di concludere il lavoro che abbiamo fatto - ha spiegato Priolo -. Stiamo aspettando una convocazione a Roma. Durante l'incontro vedremo il famoso protocollo che dovremo sottoscrivere come Regione, Ministero, Aspi, Comune di Bologna e Città metropolitana. Ho visto che Aspi ha presentato il Pef, quindi credo che il Ministero si stia prendendo tempo per verificare come le opere che abbiamo chiesto siano collocate nel nuovo piano economico-finanziario".

"Si tratta di capire le tempistiche con cui verranno date le risorse, perché ci sono progetti esecutivi che vorremmo già partissero - ha aggiunto l'assessora -. Il tracciato in sede del passante è stato rivisitato, deve essere rifatto, per cui dobbiamo decidere il calendario degli interventi. A forza di star fermi i costi delle opere continuano a crescere, non ce lo possiamo più permettere".