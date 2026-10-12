Pasolini, pittore di paesaggi e persone, nelle campagne toscane

Siena, 12 ott. (askanews) - La pittura di Pier Paolo Pasolini in dialogo con il territorio senese. l'Antica Grancia di Serre di Rapolano, in provincia di Siena, ospita la mostra "Pasolini. Pitture, Paesaggi, Persone", un progetto curato da Daniela Ferrari e Riccardo Maria Balzarotti per esplorare uno degli aspetti meno noti della produzione dello scrittore friulano.

"Qui siamo dentro l'Antica Grancia che ha ospitato per tanto tempo il Museo dell'Olio - ha spiegato Carolina Taddei, coordinatrice della Fondazione Musei Senesi - e proprio per la storia di questo edificio. Nel frattempo, al primo piano della Grancia si trova una parte di sezione di mostre temporanee e quindi insieme all'amministrazione che aveva scelto di organizzare una mossa dedicata al Pasolini pittore, abbiamo trovato un modo per collegare il lavoro di Pasolini sia al ruolo della Grancia ma anche al paesaggio della campagna senese".

Dipinti che sono come delle poesie per immagini, ma anche una biblioteca pasoliniana e tante suggestioni che si intrecciano accanto e intorno a quello che forse è stato il più importante intellettuale italiano del secondo Novecento.

"L'idea - ha aggiunto Giulia Russo, assessora alla Cultura delle Comune di Rapolano Terme - nasce dalla volontà di portare un gigante del Novecento nel nostro territorio a Serre di Rapolano, che è una frazione del Comune di Rapolano-Terme, per far scoprire un Pasolini inedito nella sua pittura. Pittura che per Pasolini non è vista come una disciplina secondaria, ma proprio questo legame con tutto ciò che lo circonda ed è poi il legame che abbiamo all'interno del Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio con le crete senesi, con la terra, con il mondo contadino".

La mostra resta aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2027.