Paru Itagaki, mangaka mascherata di "Beastars": temo l'AI ci sterminerà

Milano, 2 nov. (askanews) - "Ho la vaga paura che un giorno l'intelligenza artificiale finirà per sterminare l'umanità. Ho un po' la stessa sensazione che si prova giocando con un cucciolo di leone". A dirlo è la mangaka Paru Itagaki, per la prima volta in Italia al Lucca Comics & Games dove è stata ospite di Panini Comics.

Itagaki nasconde il suo volto dietro a una maschera ed è autrice e disegnatrice, fra i suoi lavori più famosi il manga Beastars.

"Dieci anni fa, se questa me stessa mi apparisse davanti non penserei mai che sono io", ha detto commentando il suo successo dal Lucca Comics dove ha presentato i suoi ultimi lavori, fra cui le due nuove serie manga Taika No Risei (Taika's Reason) e Ushimitsugao.