Partenza di fuoco per il Salmo World Tour 2025 a Padova

Padova, 10 ott. (askanews) - Grande successo a Padova per la prima data nei palazzetti del Salmo World Tour 2025. Lo show che Salmo ha portato sul palco di Fiera di Padova è la naturale evoluzione del Lebonski Park, la data-evento che solo un mese fa ha richiamato oltre 40.000 persone a Fiera Milano Live.

Uno spettacolo imponente sul fronte sonoro e visivo, con scenografie curate nei minimi dettagli, un ritmo narrativo incalzante e una scaletta studiata per sorprendere, traducendo in spettacolo l'universo del suo ultimo album certificato Disco di Platino "Ranch" (Columbia Records/Sony Music Italy) e dei brani simbolo di una carriera che conta 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d'Oro.

Ad accompagnarlo sul palco anche in questa occasione la band composta da Marco Azara (chitarra e direzione musicale), Daniele Mungai (tastiere e chitarra), Davide Pavanello (basso), Riccardo Puddu (tastiere e chitarra), Alessio Sanfilippo (batteria), Carmine Iuvone (violoncello), e Andrea Ciaudano (DJ).

Dopo lo show di Padova, con il suo WORLD TOUR 2025 Salmo toccherà: l'11 ottobre Torino (Inalpi Arena); il 18 ottobre Eboli (Palasele); il 21 ottobre Roma (Palazzo dello Sport); il 26 ottobre Firenze (Mandela Forum); il 28 ottobre Bologna (Unipol Arena), prima di calcare alcuni dei palchi più infuocati d'Europa (Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre), l'Unipol Forum di Milano con la data del 4 dicembre per poi approdare oltreoceano con le date americane (Los Angeles, Toronto, New York e Miami).

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.