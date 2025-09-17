Parte a Campobasso la nuova iniziativa "C'è Posto per te"

Campobasso, 17 set. (askanews) - In Molise parte l'iniziativa "C'è Posto Per Te", un'idea creata ad hoc da Sviluppo Lavoro Italia e dalla regione. Il progetto, che nasce con l'idea di permettere di trovare nuovi posti di lavoro nella regione, come raccontato dalla presidente Paola Nicastro, si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 settembre e ha già raccolto i primi successi.

"L'iniziativa nasce già da qualche mese e abbiamo fatto diverse edizioni di questa tappa, nasce con l'idea di portare i servizi ai cittadini, quindi sono le istituzioni che vanno dalle persone piuttosto che aspettare le persone che arrivano nei nostri uffici. Portiamo conoscenza, formazione, informazione, opportunità di lavoro e organizziamo diverse attività dal recruiting day all'attività di orientamento alle attività di formazione perché molti ragazzi delle scuole verranno coinvolti anche in corsi online di intelligenza artificiale".

Un'iniziativa, come ci tiene a sottolineare anche l'assessore di finanza e bilancio del Molise Gianluca Cefaratti, che ha come principale obiettivo quello di offrire anche ai giovani, opportunità di lavoro che permettano anche di non lasciare la regione.

"Oggi abbiamo un numero di persone sicuramente importante che sta lavorando ai centri per l'impiego, il contatto e l'approccio con i lavoratori da un lato e con le aziende dell'altro è molto importante e stiamo lavorando per migliorare questo contatto e migliorare questo rapporto che probabilmente anche a causa del personale scarso di questi mesi aveva creato in qualche maniera ostacolo per l'incontro tra domande e offerte di lavoro".

Con più di 30 aziende che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, "C'è posto per te" si è dimostrato uno strumento valido ed efficace che ha permesso a diverse persone di trovare opportunità lavorative, migliorando il tasso di occupazione riducendo anche lo spopolamento.