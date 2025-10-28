ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2025

Parolin: Orban? Cerchiamo di avvicinare posizioni

Roma, 28 ott. (askanews) - "Abbiamo avuto un bell'incontro, nel senso che abbiamo un possibilità di manifestare ognuno il suo punto di vista, che cerchiamo di avvicinare sempre di più". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, commentando l'incontro di ieri di Viktor Orban in Vaticano. Parolin è intervenuto a margine del convegno "La ricerca per la cura. 40 anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico" promosso dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù a San Paolo fuori le Mura a Roma.

