Parmitano pilota di Artemis III: "L'Italia è la mia rampa di lancio"

Johnson Space Center (Texas), 10 giu. (askanews) - AstroLuca torna tra le stelle a bordo dell'Artemis III. Dopo avere fatto la storia ad aprile inviando quattro persone attorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni con la missione Artemis II, la Nasa ha annunciato i quattro membri dell'equipaggio della missione Artemis III, prevista non prima di fine 2027: sono quattro uomini e per l'Italia c'è Luca Parmitano. Il volto dell'Agenzia spaziale italiana sarà il pilota della missione, che rappresenterà l'Agenzia spaziale europea.

"Sono estremamente contento, onorato di questo ruolo, che approccio con estrema umiltà perché i compiti davanti a noi sono molti, sono tanti, sono diversi e sono complessi. Questa complessità deve essere un invito all'impegno, a lavorare bene, a lavorare insieme e questo deve essere un obiettivo che in futuro tanti altri possono raggiungere."

L'astronauta americano Randy Bresnik sarà il comandante della missione, mentre Andre Douglas e Frank Rubio - anche loro cittadini Usa - completano il team come specialisti di missione. Artemis III pone le basi per i due tentativi di allunaggio della Nasa, previsti per il 2028.

"Chiedo scusa in anticipo se mi commuovo. Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato. Mi sento anche molto onorato dal compito che ci attende. Ma prima di tutto, sono grato. Ci sono molti elementi che devono convergere per un lancio spaziale, e serve una rampa di lancio. E per me, quella rampa di lancio è il mio Paese, l'Italia, il suo sistema educativo, l'Aeronautica Militare che mi ha fornito gli strumenti professionali per portarmi qui oggi".