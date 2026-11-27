Parma, 27 nov. (askanews) - Dieci anni di attività per valorizzare il territorio parmense e trasformare una visione comune in azioni. È il bilancio tracciato presso il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, in provincia di Parma, in occasione della presentazione del primo report d'impatto decennale di "Parma, io ci sto!", intitolato "Idee che attivano. Azioni che trasformano. Un percorso condiviso per il nostro". Nata nel 2016 su iniziativa di imprenditori e realtà locali con un approccio concreto e progettuale per migliorare l'attrattività di Parma e provincia, l'associazione ha sviluppato il proprio impegno in cinque ambiti di intervento: Agroalimentare, Cultura, Turismo e tempo libero, Formazione e innovazione, Sostenibilità e rigenerazione. Un'esperienza ripercorsa dalle origini fino alle prospettive future di sviluppo del territorio.

"La cosa più importante, al di là dei tanti progetti realizzati, credo che sia proprio la capacità di costruire una visione condivisa del futuro della Parma in cui vorremmo stare e di mettere insieme un network di persone che hanno saputo mettersi in gioco, dando vita ad azioni concrete partendo dalle nostre radici, passando dalla concretezza dell'oggi, ma sempre con lo sguardo rivolto a dove vorremmo arrivare" ha dichiarato Alessandro Chiesi, presidente di "Parma, io ci sto!".

Dal report d'impatto decennale emergono 4,77 milioni di euro di valore economico generato, 87 iniziative promosse, di cui 45 progetti attivati e oltre 170 associati.

"Il report presenta tanti numeri importanti, tra cui la crescita degli associati e il valore economico generato, ma raccoglie anche una serie di informazioni emerse dall'ascolto degli associati. In particolare, ci fa piacere rilevare come l'80,2% dei 91 soci che hanno risposto alla nostra survey confermi che l'associazione ha davvero cambiato le carte in tavola" ha aggiunto Roberta Ghilardi, senior manager Deloitte & Touche.

Un lavoro che ha contribuito alla creazione di valore non solo sul piano economico, ma anche sotto il profilo culturale e sociale.

"Dal report emerge anche un'identità legata ad accendere e attivare i progetti, riuscendo a portare allo stesso tavolo attori diversi che collaborano, ma nel tempo ha maturato anche la capacità di accompagnarli verso una vera sostenibilità" ha concluso Isabella Mozzoni, professoressa di Economia aziendale all'Università di Parma e ceo di Esg Impact

Un percorso decennale che fotografa il ruolo dell'associazione come piattaforma di collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locale per accompagnare le prossime sfide del territorio.