Milano, 27 nov (askanews) - Raccontare il Parkinson attraverso il cinema, trasformando un gioco dell'infanzia in una metafora della malattia. "Un, due, tre, stella!" è il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico dedicato al Parkinson, promosso in occasione della Giornata Nazionale del 28 novembre.

Un progetto che unisce sensibilizzazione e impegno nel campo delle neuroscienze, con l'obiettivo di raccontare anche attraverso nuovi linguaggi l'impatto della malattia sulla vita quotidiana.

"Per Zambon il dialogo con la comunità scientifica e con le associazioni pazienti è fondamentale per comprendere e far conoscere le reali esigenze di chi convive ogni giorno con la malattia di Parkinson, portando alla luce, attraverso diversi progetti, anche quei sintomi che spesso restano quasi invisibili" ha dichiarato Rossella Balsamo, Medical Affairs & Regulatory Zambon Italia e Svizzera.

Al centro del corto ci sono le fluttuazioni motorie, con l'alternanza tra fasi ON, in cui i sintomi sono sotto controllo, e fasi OFF, caratterizzate da una maggiore difficoltà nei movimenti. Entro dieci anni dall'esordio, ne convive con queste condizioni oltre l'80% dei pazienti.

"Nel corso della malattia disponiamo di farmaci efficaci, ma all'inizio i pazienti non si rendono conto di un loro limite: la breve durata d'azione. Con il progredire della patologia, il paziente ne diventa legato: il farmaco agisce per circa tre ore, durante le quali sta bene, e poi l'effetto svanisce. Si alternano così una fase "on", in cui si accende, e una fase "off", di blocco. Di conseguenza, assumendo la terapia quattro o cinque volte al giorno, il paziente sperimenta questa oscillazione più volte nell'arco della giornata" ha aggiunto il Prof. Giovanni Fabbrini, Neurologo e Presidente Fondazione LIMPE.

A dare forma alla metafora è stato il lavoro degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, chiamati a raccontare una malattia complessa attraverso uno sguardo cinematografico nuovo.

"In un corso triennale equipollente alla laurea universitaria dobbiamo formare professionisti per la pubblicità, la comunicazione audiovisiva breve, i social e la televisione. Vedere i ragazzi che dopo tre anni, con il supporto dei tutor delle varie materie ma grazie soprattutto alla propria creatività e professionalità, riescono a presentare il loro lavoro in pubblico è una grande soddisfazione" ha concluso Maurizio Nichetti, Regista, attore e Direttore artistico della Sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Un racconto che porta il Parkinson oltre i luoghi comuni e mette al centro la capacità di reagire di chi convive con la malattia. Il corto sarà inoltre il video simbolo della campagna "Gioco anch'io. Il Parkinson non ferma la vita", in programma nel 2027.