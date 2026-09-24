Parigi si prepara per il Papa, tra divieti e sicurezza rafforzata

Parigi, 24 set. (askanews) - Parigi si prepara ad accogliere Papa Leone XIV tra divieti e misure di sicurezza rafforzate.

Il Pontefice è atteso in Francia dal 25 al 28 settembre e, oltre alle tappe parigine, tra cui Notre-Dame, Place de la Concorde, l'Eliseo, la messa allo Stade de France a Saint-Denis, sarà a Lourdes e a Metz.

Transennate diverse aree, rimosse le biciclette parcheggiate sul boulevard Saint-Michel, mentre entra in vigore il divieto di parcheggio sulle strade che attraverserà il Pontefice.

Per la visita nell'Ile-de-France, sono attese un milione di persone, l'offerta dei trasporti pubblici sarà aumentata del 10%, ma più di una ventina di stazioni saranno chiuse e il traffico a Parigi sarà pesantemente modificato con divieti nelle vie intorno a quelle in cui passerà Leone.

"La nostra priorità è garantire la massima sicurezza minimizzando l'impatto sulla vita quotidiana dei parigini", ha spiegato il prefetto della polizia di Parigi Patrice Faure.

In totale, ha spiegato il prefetto, saranno mobilitati 14.000 poliziotti, gendarmi e militari, oltre a 2.500 vigili del fuoco il 25 settembre. Il 26 invece saranno 12.000, mentre il numero dei vigili del fuoco rimarrà invariato. Sulle banchine della metropolitana come nelle strade, "ci sarà blu ovunque", ha garantito.