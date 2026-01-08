ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Parigi, protesta dei trattori dalla Torre Eiffel all'Arco di Trionfo

Parigi, 8 gen. (askanews) - Continua la protesta degli agricoltori francesi. Decine di trattori sono arrivati prima dell'alba e hanno attraversato Parigi, alcuni raggiungendo la Torre Eiffel e altri l'Arco di Trionfo, in una protesta organizzata dal sindacato Confederazione Rurale.

Una manifestazione contro l'accordo commerciale dell'Ue con il blocco sudamericano Mercosur, che temono crei una concorrenza sleale sui loro prodotti. Il governo ha messo in guardia contro azioni di protesta "illegali" ma i trattori si sono spinti fin davanti all'Assemblea Nazionale con cartelli contro l'Europa.

Oltre all'accordo commerciale, gli agricoltori contestano anche la decisione del governo di abbattere le mucche in risposta alla diffusione della dermatite nodulare, una malattia bovina.

Le proteste vanno avanti da settimane; gli agricoltori prima di Natale avevano bloccato strade, spruzzato letame e scaricato rifiuti davanti agli uffici governativi per costringere le autorità a rivedere la loro politica.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi